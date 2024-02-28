Выезжавшего в ОАЭ казахстанского чиновника задержали по делу о хищении 1,2 млрд тенге
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Руководителя местного исполнительного органа Целиноградского района осудили по делу о хищении 1,2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
По информации официального сайта надзорного органа, районной прокуратурой по результатам проверки в сфере автодорожной отрасли был выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 1,2 млрд тенге при капитальном ремонте и строительстве уличных сетей села Коянды.
В этом заподозрили руководителя местного исполнительного органа Целиноградского района и предпринимателя.
Надзорным органом было зарегистрировано два уголовных дела, досудебное расследование проводилось Управлением специальных прокуроров прокуратуры Акмолинской области.
"Бывший руководитель МИО Целиноградского района, находящийся на момент регистрации уголовных дел в Объединенных Арабских Эмиратах, арестован.
Нанесенный ущерб в размере свыше 1,2 млрд тенге возмещен в полном объеме, уголовное дело по итогам расследования направлено в суд", - рассказали в ведомстве.
12 февраля чиновника по ст.361 ч.4 п.3 УК осудили к лишению свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063520-vyezzhavshego-v-oae-kazahstanskogo-chinovnika-zaderzhali-po-delu-o-hischenii-12-mlrd-tenge/