Спецоперацию по поимке членов преступной группы провели полицейские в Алматы

Полицейские в Алматы задержали четверых человек. Трое из них подозреваются в кражах, а еще одна – в скупке краденного. Их поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе спецоперации полицейскими задержаны четыре человека: трое предполагаемых домушников и подозреваемая скупщица награбленного.

По данным криминальной полиции, на счету этой группы может быть минимум четыре квартирные кражи.

"Примечательно, что злоумышленники орудовали днем, когда большая часть горожан находится на работе, на учебе, отлучается по делам. Причем, троица обворовывала квартиры в многоэтажных домах.

Как выяснилось, камер они тоже не стеснялись: несколько преступных эпизодов были зафиксированы системами видеонаблюдения", – сообщил и.о. замначальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, подозреваемые были задержаны после квартирной кражи в микрорайоне Акбулак. Тогда у жильцов квартиры было похищено имущество на сумму свыше 1,5 млн тенге.

Сейчас задержанные взяты пол стражу.

"Роли каждого из них детально будут изучены, с дальнейшей правовой оценкой его деятельности", – добавили стражи порядка.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.