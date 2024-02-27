Акмолинцы получили 30 млн тенге и сразу отдали половину, а потом обратились в полицию

Семеро жителей Бурабайского района стали жертвами мошенничества на сумму более 15 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемую, которой оказалась 51-летняя жительница Макинска, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как установили полицейские, летом 2023 года все семь пострадавших, испытывая финансовые трудности, решили оформить денежный кредит, однако сделать им этого не удалось из-за отказа в банке.

Затем потерпевшие через своих знакомых узнали о женщине, которая может помочь с оформлением кредита. Та согласилась оказать содействие при условии, что получит половину от одобренной суммы. Также она пообещала, что сама будет оплачивать ежемесячный платеж в течение 6 месяцев.

Жители Бурабая оформили на себя в общем более 30 млн тенге и ровно половину отдали злоумышленнице. Заполучив деньги, женщина перестала выходить на связь и никаких ежемесячных платежей ею не производилось.

Тогда пострадавшие обратились в полицию, где было начато досудебное производство по ст.190 УК РК "Мошенничество".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 51-летнюю жительницу города Макинска, поместив затем в изолятор временного содержания. Подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории области", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Всех, кто пострадал от подобных действий, просят обратиться в полицию по номеру 102.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.