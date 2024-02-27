"Народ просит акимом стать. Не хочу": блогер снял видео в кабинете чиновника и был наказан

Блогер из области Жетісу снял шуточный ролик в кабинете одного из сельских акимов. Суд усмотрел в его действиях признаки хулиганства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как выяснилось, видео сняли 20 февраля в кабинете акима Карабулакского сельского округа в Ескельдинском районе. Мужчина в кресле заявляет, что, несмотря на просьбу общественности, он не желает быть акимом, а может лишь временно его подменить.

"Народ просит акимом стать. Не хочу. Могу по-дружески заменить, посидеть так, указания дать, умные слова сказать. А постоянно быть не хочу. Сейчас вот сижу, очень сложные задания сейчас надо. Когда сложные там всякие задания от президента приходят, он звонит мне. Приходится все дела свои личные бросать, сюда еду. Вот так сижу, пишу. Прием веду, распределение там, людей туда-сюда", - говорит блогер на видео.

Ролик привлек внимание властей. Суд усмотрел в действиях главного героя признаки административного правонарушения и неуважение к окружающим.

Дело по факту рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям. Блогер вину свою признал.

"Совершение мелкого хулиганства подтверждается рапортом инспектора полиции о регистрации сообщения о правонарушении, протоколом об административном правонарушении, письменными и устными пояснениями участников производства.

В судебном заседании гражданин вину признал и просил суд строго его не наказывать.

В итоге в отношении мужчины, учитывая признание вины, характер совершенного правонарушения, суд назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП", - сообщили в пресс-службе суда области Жетісу.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.