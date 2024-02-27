Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Налоговик" потребовал у бизнесмена 5 млн тенге за "спокойствие": в ДГД прокомментировали видео

Опубликовано:

Скриншот из видео
Скриншот из видео. Фото:: kris_p_akimat

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина, представившись налоговиком, требует у одной из компаний в Алматы 5 млн тенге за "спокойствие", передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Instagram-паблик.

"Сегодня в Алматы в 9:45 утра в офис компании зашел мужчина лет 50 в костюме и, не представляясь, стал здороваться в кабинете с сотрудниками компании. После приветствия обратился лично ко мне по ФИО, после чего попросил выйти отдельно в другой кабинет.

В дверях он сказал, что ранее он был начальником налоговой службы по Турксибскому району, а теперь его повысили и он стал начальником города Алматы", - сообщает автор ролика.

"Начальник" сообщил, что уже выезжает в Астану "на представление с начальником ДВД". После мужчина начал вымогать 5 млн тенге за покровительство, написал автор ролика и добавил, что он уже обратился в полицию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДГД Алматы.

"Департамент государственных доходов по городу Алматы в связи с распространением в сети информации о предполагаемом случае вымогательства, связанного с сотрудником, сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Уточняем, что у нас нет сотрудника, который связан с упомянутым инцидентом", - сообщили в ДГД.

Также в ДГД отметили, что в случае возникновения подобных ситуаций следует обратиться непосредственно в департамент государственных доходов для проведения дальнейшего расследования.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что начато досудебное расследование.

"По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его задержанию", – говорится в ответе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063228-nalogovik-potreboval-u-biznesmena-5-mln-tenge-za-spokoystvie-v-dgd-prokommentirovali-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.