Мужчина после удара лопатой перестал разговаривать в Павлодарской области

В Павлодарской области мужчина после драки со знакомым и ударов по голове лопатой перестал говорить. Конфликт произошел рано утром в ноябре 2023 года, причем потерпевший первый схватился за инвентарь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аксуского городского суда.

В приговоре суда указано, что двое коллег вместе распивали спиртное дома в одном из сел Аксуской сельской зоны. Под утро, выпив уже несколько бутылок водки, вышли на улицу.

Потерпевший вдруг ударил собутыльника в лицо кулаком, а после еще и схватился за лопату. В итоге сам получил ею же по голове, затем оппонент достал нож и воткнул ему в грудь.

Пострадавший попал в больницу и в итоге лишился навыка разговаривать, а в отношении подозреваемого открыли уголовное дело по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"При осмотре на следующий день было установлено, что он не контактен, заторможен, на вопросы не отвечает, инструкции не выполняет. В дальнейшем состояние его немного улучшилось, он стал выполнять инструкции, но речь не восстановилась, словесный контакт был недоступен.

Возможно, речь может постепенно восстановиться, но в какой срок, сказать нельзя, все зависит от организма пациента. Нарушения речи могут быть как следствием черепно-мозговой травмы, так и результатом инсульта. Пациент может общаться посредством жестов и мимики", - пояснил в суде заведующий травматологическим отделением больницы города Аксу.

Обвиняемый попросил не лишать его свободы, отметив, что с потерпевшим он примирился. Учитывая обстоятельства, суд приговорил сельчанина к 4 годам ограничения свободы.

Добавим, что согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.