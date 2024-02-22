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30 лет независимости Казахстана

Осужденной за участие в запрещенной в Казахстане партии отказали в УДО

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Молоток судьи, весы и документы
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: lakshmiprasad S / Getty Images

Осужденной за участие в политической партии, запрещенной в Казахстане, отказали в условно-досрочном освобождении, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина была осуждена к трем годам ограничения свободы за участие в запрещенной в Казахстане политической партии, а также за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка (ч.2 ст.405 и п.2 ч.4 ст.274 УК РК).

После отбытия половины срока наказания женщина обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

"Постановлением суда в удовлетворении ходатайства осужденной отказано, поскольку в период пробационного контроля она привлекалась к административной ответственности за публичные призывы к несанкционированным митингам (ч.7 ст.488 КоАП)", - говорится в сообщении суда.

Данный факт суд оценил как обстоятельство, препятствующее условно-досрочному освобождению. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.7 ст.488 КоАП РК организация и (или) проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц – в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

Согласно ч.2 ст.405 УК РК участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 

А в соответствии с п.2 ч.4 ст.274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062377-osuzhdennoy-za-uchastie-v-zapreschennoy-v-kazahstane-partii-otkazali-v-udo/

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