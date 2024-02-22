Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Астанчанка поверила красивым фото в Сети и лишилась денег

Опубликовано:

Ключ в замке двери от квартиры
Ключ в двери. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане людям сдавали в аренду несуществующие квартиры – подозреваемым оказался житель ЗКО. Сообщается, что он брал предоплату с потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

20-летнего жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в сдаче несуществующих квартир, вычислили в Астане. С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 32-летняя женщина.

"Мужчина размещал рекламу о сдаче несуществующих квартир на сайте объявлений, привлекая клиентов низкой ценой и красивыми фотографиями.

Главным условием мошенника была предоплата. После получения денег злоумышленник удалял объявление и менял номер", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.

Сумма причиненного ущерба – от 20 до 55 тысяч тенге.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062355-astanchane-poverili-krasivym-foto-v-seti-i-lishilis-deneg/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.