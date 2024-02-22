Астанчанка поверила красивым фото в Сети и лишилась денег

В Астане людям сдавали в аренду несуществующие квартиры – подозреваемым оказался житель ЗКО. Сообщается, что он брал предоплату с потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

20-летнего жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в сдаче несуществующих квартир, вычислили в Астане. С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 32-летняя женщина.

"Мужчина размещал рекламу о сдаче несуществующих квартир на сайте объявлений, привлекая клиентов низкой ценой и красивыми фотографиями.

Главным условием мошенника была предоплата. После получения денег злоумышленник удалял объявление и менял номер", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.

Сумма причиненного ущерба – от 20 до 55 тысяч тенге.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: