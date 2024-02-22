Астанчанка поверила красивым фото в Сети и лишилась денег
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В Астане людям сдавали в аренду несуществующие квартиры – подозреваемым оказался житель ЗКО. Сообщается, что он брал предоплату с потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
20-летнего жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в сдаче несуществующих квартир, вычислили в Астане. С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 32-летняя женщина.
"Мужчина размещал рекламу о сдаче несуществующих квартир на сайте объявлений, привлекая клиентов низкой ценой и красивыми фотографиями.
Главным условием мошенника была предоплата. После получения денег злоумышленник удалял объявление и менял номер", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.
Сумма причиненного ущерба – от 20 до 55 тысяч тенге.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
- либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062355-astanchane-poverili-krasivym-foto-v-seti-i-lishilis-deneg/