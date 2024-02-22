КНБ сообщил о киберпреступлениях в сфере госуслуг

30 января 2024 года КНБ при координации прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, в ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, 4 системных блока, 4 флеш-карты, 9 ноутбуков, планшет.

Следственные действия. Фото: КНБ РК

По предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.3 ст.207 УК РК.

Следственные действия. Фото: КНБ РК

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно п.2 ч.3 ст.207 УК РК умышленные действия (бездействие), направленные на нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.