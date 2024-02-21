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Выдрал сиденья из автобусов: необычную кражу совершили в автопарке Алматы

Опубликовано:

Задержанный в Алматы
Задержанный в Алматы. Фото: polisia.kz

Сотрудника частного автопарка подозревают в краже автобусных сидений. Отмечается, что преступление было совершено в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сиденья сняли в нескольких автобусах, которые были на ремонте, затем продали каждую по 35 тысяч тенге. Сообщается, что кража была совершена в ночное время. Подозреваемым оказался сотрудником частного автопарка.

"Подозреваемый был установлен практически сразу. 34-летний рабочий парка признался в совершении преступления. По факту кражи чужого имущества расследуется уголовное дело. Личность подозреваемого проверяется на причастность к другим возможным хищениям", — рассказал глава отдела полиции при УП Турксибского района Ерик Койбаков.

Согласно статье 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062190-vydral-sidenya-iz-avtobusov-neobychnuyu-krazhu-sovershili-v-avtoparke-almaty/

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