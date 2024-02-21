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Актюбинского бизнесмена и гражданина Китая осудили за неуплату налогов на 1,4 млрд тенге

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Мужчина за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: AZemdega/Getty Images

В Актобе рассмотрели уголовное дело о неуплате налогов на сумму почти 1,4 млрд тенге. Сроки получили руководитель ТОО и гражданин Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, в Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Мурата Акыша и гражданина КНР Чена Гоцына.

Их обвиняли в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.

"Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Муратом Акышем, переоформив на последнего ТОО "Азия Баканас", за период с 2014 по 2020 годы путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов", - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил гражданина Китая к 3 годам, а руководителя ТОО - к 4 годам лишения свободы. Также была взыскана сумма не поступивших налогов в солидарном порядке.

Наказание за уклонение от уплаты налога в Казахстане

Согласно ст.245 УК РК:

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; 

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062130-aktyubinskogo-biznesmena-i-grazhdanina-kitaya-osudili-za-neuplatu-nalogov-na-14-mlrd-tenge/

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