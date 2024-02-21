КНБ рассказал о деле по продаже персональных данных казахстанцев

В КНБ рассказали о деле по продаже персональных данных казахстанцев. Суд проходил в Актау, обвиняемый получил три года лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, вступил в законную силу приговор суда в Актау в отношении гражданина Казахстана, который признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3, 4 ст.147, ч.2 ст.205 и п.1 ч.2 ст.208 УК РК.

Он приговорен к 3 годам лишения свободы.

"Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, являющимся критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.

Факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан РК для дальнейшей их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение полностью доказан", - поделились в КНБ.

Добавим, что согласно ч.3 ст.147 УК РК незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки (за исключением распространения) иных персональных данных, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо путем незаконного доступа к электронным информационным ресурсам, информационной системе или незаконного перехвата информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, либо в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет или без такового.

А в соответствии с ч.4 вышеуказанной статьи распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

На основании ч.2 ст.205 УК РК умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

И согласно п.1 ч.2 ст.208 УК РК умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, совершенное в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.