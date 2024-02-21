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Ущерб на 105 млн тенге: недостроенную канализационную станцию разграбили в Актау

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Канализационная станция близ Актау
Канализационная станция близ Актау. Кадр из видео: 24.kz

Возле одной из курортных зон была разграблена незавершенная канализационная станция. Ущерб государству превысил 100 млн тенге. Задержаны пятеро подозреваемых, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, строительство объекта началось еще в 2019 году. От Актау до курортной зоны протянули канализационные сети и установили 50 насосных станций. Оставалось только подключить их к электроснабжению.

"По проекту было построено 57 километров канализационных сетей. Установили 6 канализационных насосных станций и 42 модульные насосные станции. Протянули к ним 44 км электросетей. Сейчас этот объект передан госпредприятию "Каспий жылу, су арнасы", – сообщил заведующий сектором городского отдела строительства Биржан Маратулы.

Однако установки были разграблены неизвестными, похищены 4 километра электросетей.

"Мы ежедневно контролируем все работы. Видно в вечернее время, когда на объекте не было людей, украли все. Открыли щиты на канализационной станции, унесли кабели, канализационные люки вскрыли и тоже вынесли. Мы уже обратились с заявлением в полицию", – отметил главный инженер коммунального предприятия Аскар Дузмагамбетов.

В итоге, как сообщает телеканал, практически готовый объект так и остался незавершенным. Полицейским удалось выявить пятерых подозреваемых.

"Все пятеро подозреваемых уже задержаны. Ведется досудебное расследование по статье 188 часть 4 пункт 1 (кража, совершенная преступной группой, в крупном размере). Сейчас уже доказана их причастность к факту кражи", – рассказал заместитель следственного отдела управления полиции Актау Ануар Сулейменов.

Дело рассматривается в суде. Ну а чтобы кражи не повторились, решено вокруг объекта установить электрическую изгородь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062072-uscherb-na-105-mln-tenge-nedostroennuyu-kanalizatsionnuyu-stantsiyu-razgrabili-v-aktau/

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