Ущерб на 105 млн тенге: недостроенную канализационную станцию разграбили в Актау

Возле одной из курортных зон была разграблена незавершенная канализационная станция. Ущерб государству превысил 100 млн тенге. Задержаны пятеро подозреваемых, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, строительство объекта началось еще в 2019 году. От Актау до курортной зоны протянули канализационные сети и установили 50 насосных станций. Оставалось только подключить их к электроснабжению.

"По проекту было построено 57 километров канализационных сетей. Установили 6 канализационных насосных станций и 42 модульные насосные станции. Протянули к ним 44 км электросетей. Сейчас этот объект передан госпредприятию "Каспий жылу, су арнасы", – сообщил заведующий сектором городского отдела строительства Биржан Маратулы.

Однако установки были разграблены неизвестными, похищены 4 километра электросетей.

"Мы ежедневно контролируем все работы. Видно в вечернее время, когда на объекте не было людей, украли все. Открыли щиты на канализационной станции, унесли кабели, канализационные люки вскрыли и тоже вынесли. Мы уже обратились с заявлением в полицию", – отметил главный инженер коммунального предприятия Аскар Дузмагамбетов.

В итоге, как сообщает телеканал, практически готовый объект так и остался незавершенным. Полицейским удалось выявить пятерых подозреваемых.

"Все пятеро подозреваемых уже задержаны. Ведется досудебное расследование по статье 188 часть 4 пункт 1 (кража, совершенная преступной группой, в крупном размере). Сейчас уже доказана их причастность к факту кражи", – рассказал заместитель следственного отдела управления полиции Актау Ануар Сулейменов.

Дело рассматривается в суде. Ну а чтобы кражи не повторились, решено вокруг объекта установить электрическую изгородь.