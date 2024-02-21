Мужчина поджег магазин в Талдыкоргане и попал на видео

В Талдыкоргане неизвестный умышленно устроил пожар в магазине. Его действия сняла камера наблюдения. По данным полиции, злоумышленник задержан, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-паблике "Талдыкорганка".

Сообщалось, что в талдыкорганском микрорайоне "Коктал" был подожжен магазин.

На опубликованном видео четко видно, как человек в черной куртке поджигает что-то у себя в руках и кладет горящий предмет на одну из полок с товарами. Затем он, взяв с пола черный пакет, уходит.

Случай прокомментировали представители ДП области Жетiсу.

"По заявлению о краже и умышленном уничтожении имущества в городе Талдыкоргане полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по горячим следам задержан. С назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование", – заявили полицейские.