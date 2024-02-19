Алматинец заплатил за "дешевый iPhone 15", которого не существовало

Житель Алматы захотел купить iPhone 15 по низкой цене, но был обманут. Полицейские задержали мужчину – его подозревают в нескольких фактах мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Житель Алматы хотел купить iPhone 15 по низкой цене, но его обманули. Полиция задержала подозреваемого – 30-летнего мужчину, который, как сообщили в пресс-службе МВД, скрывался, получив деньги.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлена его причастность, как минимум, к трем фактам мошенничества. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания", – говорит начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

В полиции не исключают, что обманутых может быть больше, поэтому граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, попросили позвонить по телефонам:

8 701 233 47 90;

8 747 700 00 72;

8 778 677 67 65.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: