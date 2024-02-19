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30 лет независимости Казахстана

Алматинец заплатил за "дешевый iPhone 15", которого не существовало

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Житель Алматы захотел купить iPhone 15 по низкой цене, но был обманут. Полицейские задержали мужчину – его подозревают в нескольких фактах мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Житель Алматы хотел купить iPhone 15 по низкой цене, но его обманули. Полиция задержала подозреваемого – 30-летнего мужчину, который, как сообщили в пресс-службе МВД, скрывался, получив деньги.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлена его причастность, как минимум, к трем фактам мошенничества. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания", – говорит начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

В полиции не исключают, что обманутых может быть больше, поэтому граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, попросили позвонить по телефонам:

  • 8 701 233 47 90;
  • 8 747 700 00 72;
  • 8 778 677 67 65.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061789-almatinets-zaplatil-za-deshevyy-iphone-15-kotorogo-ne-suschestvovalo/

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