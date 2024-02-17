Пьяного водителя с коробком травы задержали в центре Алматы (видео)

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который управлял авто, задержали полицейские Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД.

Автомобиль марки Faw был замечен экипажем патрульной полиции на пересечении улиц Богенбай батыра и Досмухамедова. В салоне находились двое мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным.

Как оказалось, водитель Faw находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

А при личном досмотре мужчины было найдено вещество растительного происхождения. Назначена экспертиза.

В настоящий момент материал административного производства на предмет управления ТС в состоянии опьянения для принятия решения направлен в суд.

Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку.

Согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.