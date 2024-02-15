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"Обещала организовать той": астанчане остались без денег, заплатив за место в ресторане

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Человек сидит за праздничным столом
Ресторан. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительницу Астаны подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она брала предоплату с граждан, представляясь администратором ресторана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Астане полиция задержала девушку, подозреваемую в мошенничестве.

"28-летняя жительница города, представившись администратором ресторана, обещала организовать той", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Так, в полицию с заявлением обратились 11 потерпевших. По их словам, они перечисляли ей предоплату в один миллион тенге, но обещанного праздника так и не дождались.

На данный момент устанавливаются другие потерпевшие.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061196-obeschala-organizovat-toy-astanchane-ostalis-bez-deneg-zaplativ-za-mesto-v-restorane/

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