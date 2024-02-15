"Обещала организовать той": астанчане остались без денег, заплатив за место в ресторане

Жительницу Астаны подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она брала предоплату с граждан, представляясь администратором ресторана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Астане полиция задержала девушку, подозреваемую в мошенничестве.

"28-летняя жительница города, представившись администратором ресторана, обещала организовать той", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Так, в полицию с заявлением обратились 11 потерпевших. По их словам, они перечисляли ей предоплату в один миллион тенге, но обещанного праздника так и не дождались.

На данный момент устанавливаются другие потерпевшие.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: