Сумку с наркотиками нашли в автомобиле 42-летней астанчанки (видео)

Полиция провела обыск автомобиля жительницы Астаны. В машине они нашли сумку с наркотическими веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Полицейские в Астане остановили автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением 42-летней женщины. В машине, как сообщили в пресс-службе городского ДП, нашли наркотики.

"В ходе обыска автомашины была обнаружена сумка, в которой находились 124 полиэтиленовых свертка порошкообразной консистенции и таблетки с психоактивным средством. Далее в ходе обыска по месту жительства было изъято 7 свертков порошкообразной консистенции со специфическим запахом", – говорится в сообщении ДП города в Instagram.

Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством "мефедрон" весом 74,3 грамма, "гашиш" – 23,1 грамма, "ЛСД" – 17,4 граммов.

Астанчанку водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказывается лишением свободы от 5 лет до пожизненного срока с конфискацией имущества.