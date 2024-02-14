Пятерых военнослужащих Нацгвардии осудили в Акмолинской области

Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговор пятерым военнослужащим Национальной гвардии, обвиняемым в хищении и халатном отношении к службе, передает Kazinform.

Как пишет агентство, ссылаясь на материалы суда, четверо военнослужащих в течение трех лет - с 2019 по 2022 год - похищали горюче-смазочные материалы воинской части. Топливо они продавали. По данным суда, за это время подсудимые "заработали" таким образом 448 млн тенге. Их всех осудили за хищение ГСМ по предварительному сговору при использовании служебного положения.

Пятый подсудимый, как заявили в суде, проявил халатность, повлекшую тяжкие последствия - он не проконтролировал деятельность службы ГСМ воинской части. Это повлекло материальный ущерб.

Отмечается, что вина подсудимых была полностью доказана.

В итоге четверых человек осудили по части 4 статьи 189 УК "Кража". Их приговорили к срокам от 9 до 10 лет.

Пятый подсудимый признан виновным по части 2 статьи 453 УК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия". Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

С осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.