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Забрались в дом в масках: полицейские провели задержания сразу в трех городах Казахстана (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание. Фото: Polisia.kz

Предполагаемых участников преступной группы задержали стражи порядка - подозреваемых ловили сразу в трех городах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Все они являются криминально-религиозными лицами и жителями других регионов, объяснили в ДП Костанайской области.

В ведомстве напомнили, что в начале января в поселке Карасу неизвестные в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия, на общую сумму 650 тыс. тенге.

Были проведены задержания - сейчас все пять предполагаемых преступников находятся под арестом в изоляторе временного содержания.

За совершение тяжкого преступления им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

"Практически одновременно, четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в городе Экибастуз и в самом Павлодаре. Пятого подельника задержали в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование", - прокомментировал заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

В настоящее время, по его словам, проводятся все необходимые действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Согласно статье 192 УК РК, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060800-zabralis-v-dom-v-maskah-politseyskie-proveli-zaderzhaniya-srazu-v-treh-gorodah-kazahstana-video/

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