Преподавателя благотворительного фонда обвинили в избиении 15-летнего ученика в Алматы

В Алматы преподавателя благотворительного фонда обвинили в избиении 15-летнего ученика, который сейчас находится в больнице, передает телеканал Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, поводом для инцидента стал, по словам матери, отказ мальчика выполнять задания из-за плохого самочувствия. Однако учитель не поверил ему и обвинил в нежелании учиться молитве, а юноша выбежал на улицу босиком, едва не попав под машину, говорится в сюжете.

"Оттуда мой сын прямо сбежал. Этот учитель догнал его и бил моего сына до такого состояния, что он даже получил сотрясение мозга. Он лежит в городской больнице в отделении нейрохирургии", - приводит телеканал слова матери.

Пострадавшего доставили в больницу, где тот рассказал подробности инцидента - ему несколько дней нездоровилось, из-за чего он вел себя пассивно, а учитель обвинил его в халатном отношении к учёбе.

Врачи отмечают, что у парня - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и параорбитальная гематома левого глаза. В больнице ему предстоит провести неделю, затем в течение месяца - принимать лекарства и обследоваться по месту жительства, рассказал руководитель службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы городского центра детской неотложной медицинской помощи Курметбек Тохтар.

Между тем, корреспонденты отправились в сам благотворительный фонд, чтобы поговорить с администрацией заведения, но наткнулись на наглухо запертые двери. Охрана решила не пускать журналистов.

Полиция уже ведет расследование по делу. Назначена экспертиза. В полиции отметили, что мальчик является воспитанником благотворительного фонда, расположенного в Турксибском районе.

"Юноша пояснил, что у него произошел конфликт с одним из настоятелей, учителей данного благотворительного фонда, который в ходе данного конфликта нанес ему телесные повреждения. Напомним, ранее благотворительный фонд в поле зрение полиции и других специальных служб уже попадал", - говорит официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек в комментарии телеканалу.