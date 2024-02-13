Экс-полицейских осудили за шантаж вебкам-стриптизерши в Шымкенте

Двое теперь уже бывших блюстителей порядка признаны виновными в получении взятки, совершенной группой по предварительному сговору путем вымогательства, передает корреспондент NUR.KZ.

Межрайонный уголовный суд Шымкента вынес приговор мужчинам 35 и 22 лет, которые служили следователями шымкентской полиции. По долгу службы они отслеживали социальные сети.

По данным суда, в конце 2023 года стражи порядка выявили видеозаписи порнографического содержания, которые транслировались из Шымкента. Молодая девушка, местная жительница, по веб-каналу устраивала платный стриптиз для онлайн-клиентов.

Полицейским не составило труда установить местонахождение и личность девушки. Полицейские связались с ней и пригласили на беседу в отделение. Здесь ей прямо заявили, что если она не поделится 5 тыс. долларов США, то все специфические видеосъемки будут отправлены ее родителям.

Девушка пообещала расплатиться. Через несколько дней она принесла 300 000 тенге, которые положила под окна кабинета полицейских. Когда стражи порядка забрали купюры, их задержали сотрудники Антикора.

Вина мужчин была полностью доказана. Сами они также во всем признались, просили о снисхождении.

Суд признал экс-полицейских виновными по п. 1, 2 ч. 3 ст. 366 УК РК и приговорил их к 35-кратному штрафу от суммы взятки: каждый должен заплатить по 10 500 000 тенге. Приговор осужденные не обжаловали, решение вступило в законную силу.

Отметим, что п. 1, 2 ч. 3 ст. 366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.