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Экс-майора КНБ осудили за мошенничество в Астане

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Уголовное дело лежит на столе
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане вынесли приговор бывшему майору Комитета национальной безопасности Диасу Сандыбаеву - экс-сотрудник КНБ был осужден за мошенничество, передает NUR.KZ.

Согласно материалам дела, летом 2023 года старший оперуполномоченный столичного департамента КНБ получил распоряжение о прекращении проверки в отношении ТОО "Nerezident", которое помогает иностранным гражданам оформлять ряд документов в Казахстане.

Несмотря на распоряжение Сандыбаев, превысив свои полномочия, продолжил проверку.

В августе минувшего года осужденный назначил встречу с потерпевшей. Он представился сотрудником КНБ, предъявив свое служебное удостоверение, и сообщил незаконности деятельности ТОО и его руководителя.

Бывший сотрудник КНБ потребовал у потерпевшей передать принадлежащий ей сотовый телефон и планшет для копирования переписки с руководителем, а также, полученные доходы в виде заработной платы, как добытые преступным путем от незаконной деятельности.

Потерпевшая согласилась, деньги она передала на следующий день, а Сандыбаев составил фиктивный протокол добровольной выдачи денег.

Сообщается, что в этот же день он сделал ставку в букмекерской конторе на сумму 150 тыс. тенге, а еще 730 тыс. тенге, полученные от потерпевшей положил на свой счет в банке.

В ходе проверки выяснилось, что Сандыбаев регулярно делал ставки в букмекерских организациях.

В суде Сандыбаев вину по предъявленному обвинению признал. Также он возместил ущерб и попросил не назначать ему наказание в виде лишения свободы.

В итоге суд признал Диаса Сандыбаева виновным и назначали штраф в 16,9 млн тенге, также запретил занимать должности на государственной службе.

Кроме того суд приговорил лишить осужденного специального звания майора национальной безопасности.

Отметим, согласно пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060685-eks-mayora-knb-osudili-za-moshennichestvo-v-astane/

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