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Главу управления культуры области Ұлытау подозревают в получении взятки

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Передача взятки одним мужчиной другому
Взятка. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау подозревается в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В настоящее время проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление культуры, развитие языков и архивного дела области Ұлытау", сообщили в ведомстве.

"Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство", - говорится в сообщении.

В настоящий момент с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Следствие продолжается, добавили в антикоррупционной службе.

Согласно статье 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060541-glavu-upravleniya-kultury-oblasti-ulytau-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki/

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