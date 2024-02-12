Имущество на 44,5 млрд тенге конфисковали по делу о хищении в "Казкоммерцбанке"

Имущество фигурантов дела о хищении в Алматы было конфисковано в досудебном порядке - в АФМ рассказали о ходе расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации", - сообщили в АФМ.

С санкции суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге.

Как пояснили в ведомстве, в целях возмещения причиненного ущерба в порядке статей 667 и 668 УПК РК предусматривается досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем разыскиваемыми лицами.

Решением суда имущество передано в собственность государства путем постановки его на баланс акимата Алматы.

Кроме того, поиск иного имущества, подлежащего конфискации, продолжается.

Отметим, согласно статье 667 УПК РК, в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый объявлены в международный розыск лицо, осуществляющее досудебное расследование, при наличии сведений об имуществе, полученном незаконным путем, возбуждает производство о конфискации имущества в порядке, установленном настоящей главой.