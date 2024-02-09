Мужчина угрожал расправой сотрудникам call-центра мобильного оператора в Алматы

Сотрудница call-центра обратилась в полицию Алматы, сообщив, что один из клиентов во время разговора угрожал ей расправой, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Сообщение в ДП Алматы поступило 8 февраля.

По словам оператора call-центра одного из казахстанских мобильных операторов, ей поступил звонок от мужчины, который после разговора стал угрожать взрывом и расправой над сотрудниками.

"Придя на работу, мужчина обнаружил, что у него отсутствует подключение к Интернету. Он позвонил со своего сотового телефона в контакт-центр и пожаловался на плохое качество связи. Девушка-оператор ответила, что абоненту необходимо переподключить тариф и произвести оплату в размере 4 000 тенге.

Абонент поддался эмоциям, стал выражаться нецензурной бранью и пригрозил необратимыми последствиями", – сообщили правоохранители.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан уроженец Туркестанской области 1988 года рождения, работающий грузчиком на алматинском рынке "Строй Сити".

Позже задержанный заявил, что не помнит, о чем говорил на тот момент.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 115, в которой прописано наказание за угрозу.

Так, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Кроме того, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, согласно статье 273 УК РК, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.