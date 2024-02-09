Хотел получить признательные показания: полицейского подозревают в пытках в Семее

В Семее арестован сотрудник полиции по подозрении в применении пыток в отношении задержанного лица, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

В ведомстве напомнили, что с января прошлого года расследование уголовных дел о пытках является исключительной подследственностью органов прокуратуры.

Не так давно был задержан сотрудник Центрального отдела полиции Семея, который подозревается в совершении пыток в целях получения признательных показаний.

26 января этого года прокуратурой области Абай в соответствии со ст.128 УПК подозреваемый водворен в ИВС города.

Специализированным следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, отметили в прокуратуре.

Согласно статье 146 УК РК, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия при отсутствии признаков пыток, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.