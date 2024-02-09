Пьяный мужчина на тракторе чистил снег в Кокшетау
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Сотрудников полиции в Кокшетау привлек внимание водитель трактора, расчищавший снег на улицах. Выяснилось, что мужчина был пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Инцидент произошел в Кокшетау 7 февраля. Внимание патрульного экипажа привлек внимание водитель трактора, занимавшийся очисткой улиц от снега – манера его вождения встревожила полицейских.
Так, мужчину остановили, в ходе разбирательств выяснилось, что его два года назад лишили права управления транспортным средством на 7 лет. Кроме того, тракторист на момент остановки находился в состоянии опьянения средней степени тяжести.
"Нарушитель вину свою признал, сообщив, что утром выпил алкоголь, а позже сел за руль", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Данный факт был зарегистрирован по части 1 статьи 346 УК РК. Водителя водворили в изолятор временного содержания.
Согласно части 1 статьи 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным данного права и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060127-pyanyy-muzhchina-na-traktore-chistil-sneg-v-kokshetau/