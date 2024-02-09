Пьяный мужчина на тракторе чистил снег в Кокшетау

Сотрудников полиции в Кокшетау привлек внимание водитель трактора, расчищавший снег на улицах. Выяснилось, что мужчина был пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел в Кокшетау 7 февраля. Внимание патрульного экипажа привлек внимание водитель трактора, занимавшийся очисткой улиц от снега – манера его вождения встревожила полицейских.

Так, мужчину остановили, в ходе разбирательств выяснилось, что его два года назад лишили права управления транспортным средством на 7 лет. Кроме того, тракторист на момент остановки находился в состоянии опьянения средней степени тяжести.

"Нарушитель вину свою признал, сообщив, что утром выпил алкоголь, а позже сел за руль", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Данный факт был зарегистрирован по части 1 статьи 346 УК РК. Водителя водворили в изолятор временного содержания.

Согласно части 1 статьи 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным данного права и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказывается: