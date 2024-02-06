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Казахстанец оштрафован за пьяный дебош в аэропорту

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Мужчина с багажом смотрит на самолет
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: Jacobs Stock Photography Ltd / Getty Images

Нетрезвого жителя Шымкента оштрафовали на 220 тысяч тенге за нарушение общественного порядка в аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчина привлек внимание сотрудников линейного отделения полиции в аэропорту города Туркестан при патрулировании территории из-за нарушения общественного порядка.

"В ходе проверки установлен 38-летний житель Шымкента, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес окружающих. Также правонарушитель оказал неповиновение законным требованиям сотрудников при доставлении в комнату полиции", - сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного составили сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.

Материалы направили в специализированный административный суд по городу Туркестан для рассмотрения.

"Данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в течении года", - отметили в ведомстве.

Решением суда мужчина оштрафован на 60 МРП (221 520 тенге).

Отметим, что по по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Согласно ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

В соответствии со ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059432-kazahstanets-oshtrafovan-za-pyanyy-debosh-v-aeroportu/

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