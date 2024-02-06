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Молодую домработницу заподозрили в краже золотых украшений в Астане

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Женщина моет посуду в раковине
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Девушку подозревают в краже золотых украшений в Астане. Сообщается, что потерпевшими являются трое человек, у которых ранее она была домработницей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции в Instagram, на сегодняшний день в полицию обратились трое жителей Астаны, сообщивших о пропаже золотых изделий из их домов.

Так, одна из них заявила о краже украшений на 187 тысяч тенге. В другом случае женщина рассказала полиции о пропаже двух золотых колец и пары сережек.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемую – 25-летнюю девушку, которая у всех трех потерпевших работала домработницей.

Отмечается, что пропажу золотых изделий работодатели заметили не сразу, а спустя месяц.

"Похищенные ювелирные украшения, которые она (подозреваемая – прим. ред.) сдала в ломбард, полицейские частично изъяли. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – сообщили в городском ДП.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059409-moloduyu-domrabotnitsu-zapodozrili-v-krazhe-zolotyh-ukrasheniy-v-astane/

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