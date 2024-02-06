Рыбалка обошлась жителю Кызылординской области в 3 млн тенге

Полицейские нашли у мужчины в авто рыбу - усача, отнесенную в стране к редким видам. Рыбака оштрафовали на сумму более 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в Казалинском районном суде рассматривалось уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 339 УК РК.

Из материала дела следует, что подсудимый, проезжая по территории Айтеке би Казалинского района на автомобиле марки "УАЗ", был остановлен сотрудниками полиции.

"При досмотре автомобиля была обнаружена рыба "усач". Тем самым подсудимый незаконно ловил и перевозил редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных", - пояснили в суде.

В суде преступные действия подсудимого были полностью доказаны признательными показаниями и материалами дела.

Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящихся под угрозой исчезновения видами растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование их частей или дериватов сроком на 1 год.

"Также приговором суда от подсудимого взыскано причиненный ущерб в размере 3 105 000 тысяч тенге в доход государства", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Согласно ч. 1 ст. 339 УК РК, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Неконтролируемый вылов рыбы наносит ущерб природе. В Казахстане рыболовство регламентируют нормативные акты. Ознакомиться подробно с запретами на вылов рыбы можно также на сайте государственных услуг eGov.kz. Там можно найти конкретные сроки ограничений по всем водоемам в каждом бассейне.

Отмечается, что при осуществлении рыболовства нужно строго соблюдать установленные требования законодательства, за нарушение которых предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.