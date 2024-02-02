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Квартиру астанчанки обокрали, пока она спала: полиция задержала гражданина Грузии

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Подозреваемого ведут в изолятор
Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Астаны задержали гражданина Грузии, подозреваемого в нескольких квартирных кражах. Ранее мужчина уже был судим за воровство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, ранее судимый за воровство 52-летний мужчина подозревается в серии квартирных краж в Астане.

"Потерпевшая рассказала, что пока она спала, неизвестный похитил из прихожей комнаты ее квартиры сумку с деньгами. Ущерб составил около 50 тысяч тенге. Аналогичным способом из другой квартиры он похитил портмоне с деньгами", – говорится в сообщении.

При этом после опроса очевидцев выяснилось, что двери квартир потерпевших в это время были незаперты.

"Установив приметы мужчины, стражи правопорядка смогли выйти на его след. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны", – добавили правоохранители.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Также проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058803-kvartiru-astanchanki-obokrali-poka-ona-spala-politsiya-zaderzhala-inostrantsa/

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