Квартиру астанчанки обокрали, пока она спала: полиция задержала гражданина Грузии
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Полицейские Астаны задержали гражданина Грузии, подозреваемого в нескольких квартирных кражах. Ранее мужчина уже был судим за воровство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, ранее судимый за воровство 52-летний мужчина подозревается в серии квартирных краж в Астане.
"Потерпевшая рассказала, что пока она спала, неизвестный похитил из прихожей комнаты ее квартиры сумку с деньгами. Ущерб составил около 50 тысяч тенге. Аналогичным способом из другой квартиры он похитил портмоне с деньгами", – говорится в сообщении.
При этом после опроса очевидцев выяснилось, что двери квартир потерпевших в это время были незаперты.
"Установив приметы мужчины, стражи правопорядка смогли выйти на его след. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны", – добавили правоохранители.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Также проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.
Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058803-kvartiru-astanchanki-obokrali-poka-ona-spala-politsiya-zaderzhala-inostrantsa/