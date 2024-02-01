Семейного дебошира наказали в ЗКО
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В ЗКО оштрафовали семейного дебошира. По словам потерпевшей, ее супруг злоупотребляет алкоголем и систематически устраивает скандалы, передает портал "Мой город".
По информации портала, суд района Бәйтерек рассмотрел дело в отношении сельчанина по части 2 статьи 73 КоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".
Обвиняемый вину признал. Потерпевшая, супруга мужчины, сообщила, что он злоупотребляет спиртными напитками и систематически устраивает скандалы.
Суд, приняв во внимание возраст правонарушителя старше 63 лет, назначил ему наказание в виде штрафа в 5 МРП (18 460 тенге).
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в ноябре полицейские Акмолинской области задержали мужчину, устроившего скандал дома в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 10 суток.
Между тем в МВД ранее перечислили качества, присущие в большинстве случаев семейному дебоширу.
"Говоря о портрете правонарушителя, нужно отметить, что в большинстве случаев это мужчина (80%) в возрасте от 30 до 50 лет (52%), который не имеет постоянного места работы (74%), профессионального и высшего образования (90%)", – рассказали в ведомстве.
Также в начале года стало известно, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД Казахстана.
А на прошлой неделе президент РК Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания коллегии МВД РК заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058710-semeynogo-deboshira-nakazali-v-zko/