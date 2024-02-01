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В Дагестане застрелили бойца из школы Нурмагомедова

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Магомед Мутаев
Магомед Мутаев (справа). Фото: instagram/mutaev__97

В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева. Нападавший несколько раз выстрелил в Мутаева возле подъезда дома и скрылся.

Как сообщает Telegram-канал Shot, боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы. По данным канала, неизвестный подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Отмечается, что летом 2023 года уже была попытка застрелить бойца, но тогда киллер промахнулся.

Shot также пишет, что 20-летний Магомед Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В управлении МВД по Дагестану изданию РБК сообщили, что информация о выстрелах поступила в полицию в 22:30 по местному времени. Оперативники выехали на место происшествия, личность подозреваемого установлена.

Между тем Shot также сообщает, что по подозрению в убийстве бойца Fight Nights Магомеда Мутаева в Махачкале разыскивают 18-летнего Надырхана К. из села Коркмаскалы. По предварительным данным, предполагаемым мотивом является месть.

Промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в соцсети "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058585-v-dagestane-zastrelili-boytsa-iz-shkoly-nurmagomedova/

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