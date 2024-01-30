Арестован глава волонтерской организации "Клуб добряков Павлодара"

Руководителя волонтерской организации "Клуб добряков Павлодара" задержали полицейские за езду в пьяном виде. Асхата Кустаулетова отправили на медосвидетельствование, где нормально дунуть в алкотестер ему не удалось, передает корреспондент NUR.KZ.

Главного "добряка" Павлодара полицейские остановили в начале января по улице Бухар жырау. Учуяли запах спиртного и отправили на проверку к специалистам. Оказавшись у нарколога, Асхат Кустаулетов стал дуть в трубку, но безуспешно.

"Когда меня врач пригласил в кабинет, я дышал в трубку 14 раз. Мы видео тоже приложили к материалу. Я 7 раз подышал и еще 7 раз продышал. Все зафиксировано, можем предоставить суду, в материалах дела есть это видео. Сотрудникам я не отказал", - высказался Асхат Кустаулетов на заседании в Специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

Глава волонтерского клуба в суде пояснил, что с его стороны отказа не было. Он попросил у нарколога сертификат на алкотестер, но его так и не увидел.

На заседании допросили и сотрудника полиции, который оформлял протокол.

"Водитель начал пояснять, что он не отказывается проходить и так далее. Но нарколог ему объяснял, что он неправильно дует в алкотестер. Позже ему нарколог сказал: "Давайте тогда сдайте кровь на алкоголь". Гражданин Кустаулетов отказался", - пояснил старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП Павлодара.

Это и посчитали за отказ от медосвидетельствования. Суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что полицейские были правы.

"Признать Кустаулетова Асхата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.613 КоАП РК, и наложить административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 8 лет", - указано в постановлении Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

Арестовали "добряка" прямо в зале суда. При этом он заявил, что намерен обжаловать постановление.

Добавим, что согласно ч.4 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.