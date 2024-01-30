Алматинке подожгли машину: задержаны иностранцы (видео)

Подозреваемых в поджоге авто алматинки задержала полиция - ими оказались два иностранных гражданина, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД РК.

По подозрению в совершении данного преступления стражи порядка задержал двоих граждан Азербайджана 32 и 38 лет.

Отмечается, что их задержали по "горячим следам".

Поздно ночью во дворе одного из многоквартирных домой злоумышленники разбили окно автомашины, залили салон бензином и подожгли. К счастью, никто не пострадал

"Подозреваемые пытались уехать из Алматы, тщетно. Установлено, что с владелицей авто подозреваемые знакомы. По их словам, женщина не выполняла обещаний, таким образом, иностранцы хотели ей отомстить. Истинный мотив поджога будет установлен следствием", - заявил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.

Иностранцев поместили в изолятор временного содержания.

Отметим, согласно статье 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.