Сельчанин застрелил косулю в Акмолинской области и привлек внимании полиции (видео)

Полицейские Акмолинской области завели дело в отношении жителя села Урюпинка за незаконную охоту. При этом его ружье должным образом не зарегистрировано, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили полицейские, 26 января житель села Урюпинка, находясь у себя дома, увидел в окно трех особей сибирских косуль, которые забрели в село и находились на территории соседнего дома.

"Мужчина произвел несколько выстрелов в диких животных из хранящегося дома ружья марки ТОЗ. В результате одна особь погибла, другие сумели убежать. Сельчанин отнес тушу в хозяйственные постройки для разделывания, однако с поличным был задержан полицейскими", - рассказали стражи порядка.

По факту незаконной охоты было начато досудебное производство.

"Также на экспертизу направлено оружие, которое по словам мужчины ему досталось от отца, но соответствующим образом не зарегистрировано в полиции", - добавили правоохранители.

Отмечается, что по результатам экспертиз следователями будет принято окончательное процессуальное решение.

Отметим, что согласно статье 337 Уголовного кодекса РК, незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов -

наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.