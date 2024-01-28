Почти 40 туш сайгаков нашли в степи в Атырауской области: полиция начала расследование

Депутат Атырауского областного маслихата Бакыт Каметов сообщил о 38-ми незаконно отстрелянных тушах сайгаков, найденных в степи. Материалы дела зарегистрировали в полиции, передает NUR.KZ.

Об убитых сайгаках Каметов сообщил на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, 38 туш были найдены вечером 26 января в поселке Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. Всем им, как отмечает депутат, отрубили рога.

Инцидент прокомментировали представители Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Facebook.

"По факту обнаружения 38 туш сайгаков в районе поселка Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области и в последующем выложенные в Facebook Бакытом Каметовым материалы 26 января 2024 года зарегистрированы в отделе полиции Махамбетского района по части 2 статьи 339 УК РК.

Ведутся следственные мероприятия. О результатах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года, согласно утвержденному алгоритму действий по механизму регулирования сайгаков и его дериватов.

Регулирование численности сайгаков осуществляется непосредственно при сопровождении инспекторов РГКП "ПО Охотзоопром".

"В соответствии с утвержденным алгоритмом, туши сайгаков полученные в результате регулирования в обязательном порядке направляются в мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой, ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка.

Рога сайгака отделяются под контролем ответственного за учет дериватов сотрудника РГКП "ПО Охотзоопром" и государственных инспекторов территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира с соблюдением установленных требований и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в РГКП "ПО Охотзоопром" для хранения", – объяснили специалисты.

Отметим, что согласно статье 339 УК РК, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания -

наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

При этом те же деяния, совершенные:

неоднократно;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

на особо охраняемых природных территориях;

лицом с использованием своего служебного положения;

с причинением крупного ущерба, -

наказываются штрафом в размере от 3 до 7 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.