Почти 40 туш сайгаков нашли в степи в Атырауской области: полиция начала расследование
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Депутат Атырауского областного маслихата Бакыт Каметов сообщил о 38-ми незаконно отстрелянных тушах сайгаков, найденных в степи. Материалы дела зарегистрировали в полиции, передает NUR.KZ.
Об убитых сайгаках Каметов сообщил на своей официальной странице в Facebook.
По его словам, 38 туш были найдены вечером 26 января в поселке Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. Всем им, как отмечает депутат, отрубили рога.
Инцидент прокомментировали представители Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Facebook.
"По факту обнаружения 38 туш сайгаков в районе поселка Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области и в последующем выложенные в Facebook Бакытом Каметовым материалы 26 января 2024 года зарегистрированы в отделе полиции Махамбетского района по части 2 статьи 339 УК РК.
Ведутся следственные мероприятия. О результатах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года, согласно утвержденному алгоритму действий по механизму регулирования сайгаков и его дериватов.
Регулирование численности сайгаков осуществляется непосредственно при сопровождении инспекторов РГКП "ПО Охотзоопром".
"В соответствии с утвержденным алгоритмом, туши сайгаков полученные в результате регулирования в обязательном порядке направляются в мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой, ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка.
Рога сайгака отделяются под контролем ответственного за учет дериватов сотрудника РГКП "ПО Охотзоопром" и государственных инспекторов территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира с соблюдением установленных требований и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в РГКП "ПО Охотзоопром" для хранения", – объяснили специалисты.
Отметим, что согласно статье 339 УК РК, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания -
наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
При этом те же деяния, совершенные:
- неоднократно;
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- на особо охраняемых природных территориях;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- с причинением крупного ущерба, -
наказываются штрафом в размере от 3 до 7 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057894-pochti-40-tush-saygakov-nashli-v-stepi-v-atyrauskoy-oblasti-politsiya-nachala-rassledovanie/