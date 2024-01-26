Туркестанцы согласились на предложение о помощи от незнакомца и пожалели об этом

В Туркестане задержали мужчину, с заявлением на которого в полицию обратились 4 горожанина - они обвинили мужчину в краже денег, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД, ранее в полицию Туркестана с заявлением обратились четыре человека.

"По их словам, возле банкомата неизвестный мужчина предложил им помочь снять деньги. Затем он сообщил, что на их счетах не осталось денежных средств, а сам снял с карты деньги", - говорится в сообщении.

Причиненный потерпевшим ущерб составил 243 000 тенге.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный житель Туркестана.

"В ходе следствия выяснилось, что полученные обманным путем деньги задержанный потратил на собственные нужды", - добавили в правоохранительных органах.

В отношении мужчины по факту мошенничества проведено досудебное расследование, а уголовное дело направлено в суд.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.