Драка в подъезде двух астанчан без рубашки попала на видео

Двое жителей Астаны выясняли отношения в подъезде. Во время драки один из них потерял золотую цепочку за почти 900 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Житель Астаны обратился в полицию после пропажи золотой цепочки за 865 тысяч тенге. Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в краже.

"Полицейскими установлено, что злоумышленник с потерпевшим отдыхали в кафе. По возвращению из увеселительного заведения между ними произошел словесный конфликт. Выяснять отношения мужчины продолжили в подъезде жилого дома, где завязалась драка.

В результате потасовки мужчина порвал золотую цепочку на шее потерпевшего и спрятал в кулак", – говорится в сообщении ДП Астаны в Instagram.

Драку записала камера видеонаблюдения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража". Вещественные доказательства изъяты.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: