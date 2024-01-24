Драка в подъезде двух астанчан без рубашки попала на видео
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Двое жителей Астаны выясняли отношения в подъезде. Во время драки один из них потерял золотую цепочку за почти 900 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.
Житель Астаны обратился в полицию после пропажи золотой цепочки за 865 тысяч тенге. Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в краже.
"Полицейскими установлено, что злоумышленник с потерпевшим отдыхали в кафе. По возвращению из увеселительного заведения между ними произошел словесный конфликт. Выяснять отношения мужчины продолжили в подъезде жилого дома, где завязалась драка.
В результате потасовки мужчина порвал золотую цепочку на шее потерпевшего и спрятал в кулак", – говорится в сообщении ДП Астаны в Instagram.
Драку записала камера видеонаблюдения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража". Вещественные доказательства изъяты.
Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057237-draka-v-podezde-dvuh-astanchan-bez-rubashki-popala-na-video/