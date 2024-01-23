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Обналичили 11,7 млрд тенге: двух участников ОПГ приговорили к тюремным срокам в Алматы

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Молоток в суде
Суд. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

В Алматы осудили двоих членов ОПГ, причастных к незаконному обналичиванию 11,7 млрд тенге с банковских счетов и выписке фиктивных счетов-фактур, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Департаментом АФМ по городу Алматы установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей "обналичили" 11,7 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что осужденные занимались выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе.

Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.

"При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ", – объяснили в ведомстве.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 245, где прописано наказание за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.

Так, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

  • с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
  • группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057007-dvoih-uchastnikov-opg-prigovorili-k-tyuremnym-srokam-v-almaty-esche-troe-v-rozyske/

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