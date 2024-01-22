Подверг пассажиров опасности: водителя под наркотиками задержали на трассе в Акмолинской области
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Водителя минивэна задержали на трассе в Акмолинской области - мужчина вез пассажиров, находясь в наркотическом опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации полицейских, 22 января в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Автобус" и "Перевозчик" сотрудниками полиции на автодороге Жаксы - Есиль – Бузулук была остановлена автомашина марки Toyota Alphard.
За рулем находился 34-летний житель Костаная.
В ходе разбирательства полицейские установили что водитель, используя популярное мобильное приложение незаконно занимался частным извозом пассажиров из Астаны в Костанай.
"Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство "марихуана", тем самым создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне", - отметили в полиции.
В отношении нарушителя сотрудниками полиции составлены соответствующие административные протоколы.
По информации стражей порядка, таксисту грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на 7 лет.
Кроме того, за незаконную перевозку ему так же грозит штраф.
Отмечается, что полицейские доставляли пассажиров на ближайший железнодорожный вокзал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056851-podverg-passazhirov-opasnosti-voditelya-pod-narkotikami-zaderzhali-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti/