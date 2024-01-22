Автомобиль пропал у актюбинки после ссоры с сожителем (видео)

Актюбинка заявила в полицию, что после семейной ссоры пьяный сожитель угнал ее автомобиль. Подозреваемый был задержан полицейскими и водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию Актобе обратилась местная жительница.

"Сожитель после семейной ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал ее автомобиль Honda", - пояснили причину обращения в ведомстве.

18 января примерно в два часа дня на улице Махамбетова в Актобе сотрудники полиции в ходе патрулирования заметили​ угнанную машину, после чего приняли меры к ее задержанию.

"Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также ​будучи ранее лишенным права управления транспортным средством", - отметили в ДП Актюбинской области.​

В настоящее время проводятся следственные действия по ч.1 ст.346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения", а также по ст.200 УК РК "Угон".

Автомашина поставлена на спецстоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А согласно ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.