Очарованная девушка залезла в долги и отдала миллионы своему возлюбленному в Актобе

В Актобе вынесли приговор мужчине, который очаровал девушку и предложил вложить деньги в несуществующую клинику. Потерпевшая влезла в долги, набрала кредитов и отдала ему почти 4 млн тенге, но обещанного не дождалась, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

Как следует из материалов дела, актюбинец придумал необычный сценарий. Он познакомился с девушкой, очаровал и сообщил, что якобы работает хирургом и планирует открыть собственную клинику. Мужчина предложил ей стать инвестором.

Наивная девушка согласилась, взяла в кредит 850 тысяч тенге и передала эти деньги возлюбленному.

На этом молодой человек не остановился. Чуть позже он попросил еще 500 тысяч тенге на якобы лечение дедушки, актюбинка поверила и снова дала ему деньги.

Далее мужчина продолжил просить деньги: 799 тысяч тенге на новый iPhone, 900 тысяч - на лицензию для клиники, 400 тысяч - на оплату госпошлины, 350 тысяч - чтобы уладить конфликт с некими людьми.

Всего девушка передала молодому человеку 3,8 млн тенге, которые он потратил на личные нужды, а не на то, что просил. Только после она поняла, что нарвалась на афериста.

В итоге история закончилась судебными разбирательствами. Обвиняемый в мошенничестве полностью признал свою вину, но отметил, что часть полученных денег тратил на совместное с потерпевшей проживание, еду, аренду квартиры. Но, как выяснилось в суде, мужчина и девушка вместе жили всего месяц, а деньги он получил до того, как молодые съехались.

Обманутая в суде призналась, что для того, чтобы постоянно давать деньги молодому человеку, набрала кредитов, влезла в долги и теперь сама вынуждена платить по счетам. Она попросила суд строго наказать обвиняемого. Кстати, ранее он уже был судим за мошенничество.

В этот раз суд по п.1 ч.3 ст.190 УК РК приговорил актюбинца к 3,5 годам лишения свободы и обязал вернуть потерпевшей все деньги.

Добавим, что согласно п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.