Жительницу Актау осудили за смерть детей после травли клопов

Жительница Актау была признана судом виновной в нарушении санитарных правил, повлекшем по неосторожности смерть двух малолетних детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в прошлом году подсудимая приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала отравляющее вещество в своей квартире для травли клопов. При этом не предупредила соседей об этом.

"Из-за выделений отравляющего вещества аммиака и карбоксигемоглобинов отравилась семья, проживающая в квартире выше, в составе семи человек, из которых двое малолетних детей скончались", - отметили в суде.

Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей, протоколами осмотра вещественных доказательств и прочим.

Женщина признала свою вину и в содеянном раскаялась.

Приговором суда жительница Актау была признана виновной по ч.3 ст.304 УК. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Отметим, что согласно ст.304 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 21 октября прошлого года в Актау после травли клопов в соседней квартире скончались двое детей в возрасте семи месяцев и двух с половиной лет. Еще пять человек были доставлены в больницу. Состояние одного из госпитализированных мальчиков оценивалось врачами как крайне тяжелое. Второй ребенок находился в стабильно тяжелом состоянии. Врачам удалось их спасти.

Позже стало известно, что хозяйка соседней квартиры разложила по комнатам отраву в таблетках, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше и привели к трагическим последствиям.