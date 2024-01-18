Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жительницу Актау осудили за смерть детей после травли клопов

Опубликовано:

Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Жительница Актау была признана судом виновной в нарушении санитарных правил, повлекшем по неосторожности смерть двух малолетних детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в прошлом году подсудимая приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала отравляющее вещество в своей квартире для травли клопов. При этом не предупредила соседей об этом.

"Из-за выделений отравляющего вещества аммиака и карбоксигемоглобинов отравилась семья, проживающая в квартире выше, в составе семи человек, из которых двое малолетних детей скончались", - отметили в суде.

Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей, протоколами осмотра вещественных доказательств и прочим.

Женщина признала свою вину и в содеянном раскаялась.

Приговором суда жительница Актау была признана виновной по ч.3 ст.304 УК. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Отметим, что согласно ст.304 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Напомним, 21 октября прошлого года в Актау после травли клопов в соседней квартире скончались двое детей в возрасте семи месяцев и двух с половиной лет. Еще пять человек были доставлены в больницу. Состояние одного из госпитализированных мальчиков оценивалось врачами как крайне тяжелое. Второй ребенок находился в стабильно тяжелом состоянии. Врачам удалось их спасти.

Позже стало известно, что хозяйка соседней квартиры разложила по комнатам отраву в таблетках, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше и привели к трагическим последствиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056239-zhitelnitsu-aktau-osudili-za-smert-detey-posle-travli-klopov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.