Собрали 25 млн тенге: работников завода ферросплавов обманули в Павлодарской области
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В Павлодарской области задержана группа людей, подозреваемая в обмане жителей региона на 25 млн тенге. В числе пострадавших оказались работники Аксуского завода ферросплавов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, подозреваемые на протяжении длительного времени входили в доверительные отношения с жителями Аксу, в том числе с работниками Аксуского завода ферросплавов, и под предлогом оказания различной помощи завладели крупной суммой денег.
В группу входили два жителя Аксу. Задержание проведено оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области при координации прокуратуры региона.
"Установлено, что задержанные подозреваются в шести фактах мошенничества с суммой ущерба более 25 млн тенге. Также проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в ИВС города Аксу", - сообщил исполняющий обязанности начальника УБОП ДП Павлодарской области Диас Кадыров.
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056128-sobrali-25-mln-tenge-rabotnikov-zavoda-ferrosplavov-obmanuli-v-pavlodarskoy-oblasti/