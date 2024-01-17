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Приехавший в Астану россиянин доверился другу по переписке и пожалел об этом

Опубликовано:

Мужчина пишет СМС
Телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россиянина, приехавшего в Астану, обокрали на несколько миллионов тенге. Подозреваемым стал житель Павлодарской области, с которым иностранец познакомился в соцсетях, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Гражданин России, приехавший в Астану, пригласил к себе в гости друга казахстанца, с которым ранее познакомился в соцсетях.

"В один из дней, воспользовавшись тем, что знакомый уснул, гость с его мобильного похитил более 3 млн тенге. 2 млн 400 тысяч тенге он перевел на ставки в букмекерскую контору, оставшиеся 760 тысяч тенге присвоил", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемый, 21-летний житель Павлодарской области, был задержан полицейскими на ж/д-вокзале в Астане.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Проверяется причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056036-priehavshiy-v-astanu-rossiyanin-doverilsya-drugu-po-perepiske-i-pozhalel-ob-etom/

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