Казахстанца заподозрили в 25 кражах ювелирных изделий на 19 млн тенге

Жителя Туркестанской области задержали в Кызылорде – мужчину подозревают в 25 кражах по городу, нанесших материальный ущерб в 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские в Кызылорде задержали 26-летнего жителя Туркестанской области. Его подозревают в совершении 25 краж в жилых домах на территории области. Сообщается, что мужчину задержали с поличным.

"Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные дома и забирал ювелирные изделия. В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия и другие вещественные доказательства", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Общий материальный ущерб потерпевшим равен 19 млн тенге. Подозреваемого взяли под стражу, идет следствие.

Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: