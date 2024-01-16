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Казахстанца заподозрили в 25 кражах ювелирных изделий на 19 млн тенге

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Задержание в Кызылорде
Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Жителя Туркестанской области задержали в Кызылорде – мужчину подозревают в 25 кражах по городу, нанесших материальный ущерб в 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские в Кызылорде задержали 26-летнего жителя Туркестанской области. Его подозревают в совершении 25 краж в жилых домах на территории области. Сообщается, что мужчину задержали с поличным.

"Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные дома и забирал ювелирные изделия. В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия и другие вещественные доказательства", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Общий материальный ущерб потерпевшим равен 19 млн тенге. Подозреваемого взяли под стражу, идет следствие.

Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055855-kazahstantsa-zapodozrili-v-25-krazhah-yuvelirnyh-izdeliy-na-19-mln-tenge/

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