Казахстанца заподозрили в 25 кражах ювелирных изделий на 19 млн тенге
Опубликовано:
Жителя Туркестанской области задержали в Кызылорде – мужчину подозревают в 25 кражах по городу, нанесших материальный ущерб в 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Полицейские в Кызылорде задержали 26-летнего жителя Туркестанской области. Его подозревают в совершении 25 краж в жилых домах на территории области. Сообщается, что мужчину задержали с поличным.
"Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные дома и забирал ювелирные изделия. В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия и другие вещественные доказательства", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.
Общий материальный ущерб потерпевшим равен 19 млн тенге. Подозреваемого взяли под стражу, идет следствие.
Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055855-kazahstantsa-zapodozrili-v-25-krazhah-yuvelirnyh-izdeliy-na-19-mln-tenge/