Студенты устроили поножовщину в общежитии Петропавловска

В полицию Петропавловска поступило сообщение о том, что сегодня в одном из общежитий города ножом ранили 17-летнего парня. Стражи порядка начали разбирательство, передает телеканал "Астана".

По данным ДП Северо-Казахстанской области, сегодня, 15 января в полицию поступило сообщение, что в комнате общежития одного из колледжей города Петропавловска между учащимися произошел конфликт, в результате которого 17-летнему жильцу общежития было нанесено ножевое ранение в руку.

"Установлено, что ссора произошла в ходе совместного распития спиртных напитков между ровесниками; учащимися первого курса колледжа", - отметили полицейские.

Сейчас сотрудники отделения ювенальной полиции управления полиции Петропавловска проводят разбирательство по установлению обстоятельств и мотивов конфликта.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.