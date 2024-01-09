Главу "Алматы Тазалык" заподозрили в получении взятки

Руководитель коммунального предприятия подозревается в получении взятки - проводится досудебное расследование в отношении директора "Алматы Тазалык", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Он подозревается в получении взятки в размере 2,7 млн тенге от представителя подрядной организации.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сумма предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.

Согласно статье 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.